В озере Нерей под Самарой водолазы обнаружили автомобиль с телом водителя

Водолазы 19 августа проводили поиски легкового автомобиля на дне озера Нерей Волжского района. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со слов очевидцев, рано утром автомобиль находился на берегу озера, а затем он пропал. Следы автомобильных шин заканчивались около водоема.

В 15.00 (MSK+1) водолазы приступили к обследованию дна озера. Автомобиль был обнаружен на глубине пяти метров. В салоне находился мужчина.

С помощью трактора автомобиль отбуксировали на береговую линию. Погибшего передали правоохранителям. В 18.15 работы (MSK+1) были окончены.

Алексей Алексеев