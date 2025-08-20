Условный срок назначили экс-полицейскому по делу о взятке в 19 млн рублей

В Новосибирске к 4,5 года условно и штрафу 18 млн руб. приговорили бывшего борца с коррупцией Александра Умерова, который обвинялся во взяточничестве (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий и их злоупотреблении (ст. 286 и ст. 285 УК РФ). Также бывшего полицейского лишили звания майора, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Александра Умерова, возглавлявшего отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) Центрального райотдела полиции Новосибирска, задержали в декабре 2022 года. По версии следствия, майор покровительствовал игорному бизнесу, получая за это взятки через цепочку посредников. Общая сумма взяток, которая фигурирует в деле, составила свыше 19 млн руб.

В ходе следствия бывший полицейский признал вину. Первоначально он содержался в СИЗО, в последующем ему смягчили меру пресечения.

Илья Николаев