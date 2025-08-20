Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Орске перед судом предстанет обвиняемый в избиении полицейского

Прокуратура Октябрьского района Орска утвердило обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае обвиняемого остановили сотрудники полиции возле дома на проспекте Ленина, 92. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчина не согласился с действиями правоохранителей и нанес одному из полицейских несколько ударов ногами по различным частям тела.

