В Орске перед судом предстанет обвиняемый в избиении полицейского
Прокуратура Октябрьского района Орска утвердило обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае обвиняемого остановили сотрудники полиции возле дома на проспекте Ленина, 92. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчина не согласился с действиями правоохранителей и нанес одному из полицейских несколько ударов ногами по различным частям тела.