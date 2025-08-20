Директора оздоровительно лагеря в Башкирии оштрафовали за задержку зарплаты

Прокуратура Ермекеевского районе внесла представление в адрес директора оздоровительного лагеря «Ручеек», он оштрафован на 10 тыс. руб. за невыплату в установленный срок зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что организация задолжала 19 работникам 820 тыс. руб. зарплаты за июнь-июль этого года.

Долг по зарплате погашен, отмечается в сообщении.

Майя Иванова