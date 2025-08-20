В Уфе вынесли приговор за организацию нелегального казино

Октябрьский районный суд вынес приговор 55-летнему уфимцу, признанному виновным в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.1 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Суд приговорил его к ограничению свободы на год и один месяц, а также к 300 тыс. руб. штрафа.

По материалам дела, в феврале этого года осужденный арендовал квартиру в доме на проспекте Октября и закупил компьютеры с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр. Он допускал посетителей в нелегальное игорное заведение по знакомству.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова