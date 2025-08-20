В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными вырос на 22% за месяц

Банки Челябинской области в июле выдали 36,9 тыс. кредитов наличными на сумму 6,47 млрд руб. Показатели за месяц выросли на 11% и 22% соответственно, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний чек выданных наличкой кредитов в июле составил 175 тыс. руб., что на 10% больше, чем в июне. Средний срок выплаты займа увеличился с 26 до 29 месяцев.

Челябинская область заняла десятое место в топ-50 регионов по объему выдачи кредитов наличными. Всего в России банки выдали за июль 1,6 млн займов на общую сумму 302,8 млрд руб. За месяц количество и объем кредитов выросли на 12% и 20% соответственно, а за год показатели сократились на 48% и 49%.