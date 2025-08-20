Каждая пятая челябинская семья не заводит детей из-за финансовой нестабильности

Каждый пятый житель Челябинска репродуктивного возраста (20,9%) откладывает рождение ребенка из-за финансовой нестабильности. При этом 11,9% горожан не готовы воспитывать детей до покупки собственного жилья. Такие результаты опроса получил девелопер Level Group.

Треть респондентов (31,3%) уверены, что финансы и отсутствие жилья не являются препятствием для пополнения в семье. Еще 25,4% признались, что откладывают рождение детей по другим причинам. При нестабильной финансовой ситуации решиться на воспитание ребенка готовы 36% мужчин и 30% женщин. Кроме того, на планы влияет и возраст челябинцев. Так, горожане 26-35 лет чаще других считают финансовую устойчивость и наличие жилья весомым фактором в решении о пополнении (53,7% от всех респондентов этого возраста), реже всего подобным образом думают местные жители 36-45 лет (13,4%).

Виталина Ярховска