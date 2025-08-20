В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом

На автодороге М5 «Урал» в полутора километрах от села Бурдыгино произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает полиция Оренбуржья.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Приора» 1996 года рождения двигался со стороны Оренбурга в направлении Самары. Он выехал на полосу встречного движения, где это было запрещено ПДД. В результате произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», управлял которым водитель 1972 год рождения.

Водитель «Лады Приоры» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Руфия Кутляева