В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом
На автодороге М5 «Урал» в полутора километрах от села Бурдыгино произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Приора» 1996 года рождения двигался со стороны Оренбурга в направлении Самары. Он выехал на полосу встречного движения, где это было запрещено ПДД. В результате произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», управлял которым водитель 1972 год рождения.
Водитель «Лады Приоры» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.