Хедлайнером Пермского марафона станет DJ Smash

Хедлайнером Пермского марафона в этом году станет DJ Smash (Андрей Ширман), а ведущим —спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом говорится на сайте правительства Пермского края.

Андрей Ширман

Фото: соцсеть Андрея Ширмана

Марафон будет проходить 6 и 7 сентября. На старт выйдут участники из трех стран, 60 регионов и более 400 городов.

Пермский марафон – популярное спортивное мероприятие. Марафон впервые состоялся в 2017 году и до 2021 года проходил ежегодно. В 2021-м мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. С 2022 года марафон проходит в обычном режиме.