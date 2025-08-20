«Никаких гарантий безопасности на сегодня нет»

ЕС приступает к обсуждению 19-го пакета антироссийских санкций. Брюссель также продолжит военную поддержку Украины, в том числе на уровне подготовки вооруженных сил. Страны объединенной Европы, за исключением Венгрии и Словакии, намерены продолжать давление на Россию, несмотря на оптимизм со стороны президента США Дональда Трампа. Белый дом тем временем подтвердил, что личная встреча российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского может состояться в ближайшее время. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что найти мирное решение по Украине в ближайшее время не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Страны ЕС провели экстренный саммит по итогам переговоров в Вашингтоне 19 августа. После этого в удаленном формате прошли консультации «коалиции желающих». Видимо, нужно напомнить, что это объединение ведущих европейских держав для поддержки Украины, в том числе в военной сфере. Однако в последнее время организация, скажем так, не попадала в заголовки новостей.

Как бы то ни было, союзники договорились продолжать поддерживать Киев и оказывать давление на Россию, пока не будет ощутимых подвижек в мирном процессе. На повестке дня очередной, 19-й по счету пакет антироссийских санкций. Обсуждать его будут ближе к осени. Кроме того, Европа вместе с Америкой приступает к разработке гарантий безопасности для украинского партнера по вновь утвержденному плану. Речь идет о некоем аналоге пятой статьи устава НАТО — обещании оказать военную поддержку в случае внешнего нападения. При этом украинское членство в альянсе, судя по всему, более не в повестке дня.

И в Брюсселе, и в Вашингтоне с оптимизмом оценивают вероятность личной встречи Путина и Зеленского, несмотря на то, что официальных заявлений из Москвы по этому поводу не было. А то, что сообщают западные СМИ, честно говоря, выглядит несерьезно. Как, например, якобы приглашение президенту Украины приехать в Москву для переговоров.

На что хочется обратить внимание в первую очередь: никаких гарантий безопасности на сегодня нет. Есть только намерение их разработать и громкие красивые заявления. Но разговор об этом идет с самого начала известных событий. Европа, как это было неоднократно сказано ранее, воевать категорически не хочет. Относительно отправки войск согласия также никакого не было — большинство возражало. Максимум, на что согласны США, — это обеспечить воздушную поддержку мифическим воинским контингентам с непонятными полномочиями. Но самое главное — для начала нужно заключить мир. Четкой уверенности, что это удастся сделать в ближайшее время, на сегодня также нет.

Тогда о чем вести переговоры? Выход предлагается следующий: организовать встречу Путина с Зеленским, и пусть они сами попытаются найти решение. Логично. Но на этот счет есть большие сомнения. Хотя бы потому, что Кремль неоднократно заявлял: прежде чем встречаться, нужно, чтобы эксперты поработали и подготовили варианты для обсуждения. Позиции сторон конфликта прямо противоположные. Есть большой риск того, что сблизить их даже на уровне первых лиц не получится.

Но вернемся к европейским делам. Согласно официальным заявлениям комиссара по внешним связям ЕС Каи Каллас, доверия России нет, давление на нее нужно продолжать. О том же говорит и Эмманюэль Макрон. Есть большие основания предполагать, что партнеры соглашаются с Дональдом Трампом лишь формально, ни в какой мир они не верят. Ситуация их по-своему устраивает, ибо есть возможность зарабатывать политические дивиденды на «российской угрозе».

Дмитрий Дризе