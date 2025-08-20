В Самаре суд вынес приговор организатору незаконной миграции 37 иностранцев

В Самаре суд признал мужчину 1989 года рождения виновным в организации незаконной миграции и назначил наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ранее судимый мужчина за деньги организовал фиктивное трудоустройство и постановку на учет иностранных граждан. Злоумышленник заключил договоры с 37 иностранцами, получив 18,5 тыс. руб. В квартире подозреваемого «проживало» более 150 человек, что фактически невозможно.

Руфия Кутляева