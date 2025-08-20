«Ведомости»: Минцифры разработало проект регулирования искусственного интеллекта

Минцифры разработало проект, в котором описана концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Представитель Минцифры подтвердил изданию его подлинность.

Согласно документу, будущее регулирование ИИ должно базироваться на человекоориентированном подходе, принципе технологического суверенитета, уважении автономии и свободы воли человека, а также запрете на причинение вреда человеку и недопущении «очеловечения» технологий.

По словам директора по продуктам Servicepipe Михаила Хлебунова, главное в регулировании ИИ — «не передавить». Он отметил, что слишком жесткое регулирование сферы в Европе привело к тому, что компании из ЕС отстали от США, Китая и России в гонке развития больших языковых моделей.