На 1,7 млрд рублей может подорожать строительство нового онкоцентра в Перми

Стоимость строительства нового онкологического центра в Перми может увеличиться на 1,71 млрд руб., свидетельствует проект изменений в бюджет региона, внесенный в краевое заксобрание губернатором Дмитрием Махониным. Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, увеличение расходов на онкоцентр планируется по региональному проекту «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Так, в 2025 году на возведение онкоцентра предполагается дополнительно выделить 300 млн руб., а в 2026 году – еще 1,41 млрд руб.

Кроме того, по проекту онкоцентра с учетом ввода объекта в эксплуатацию (плановый срок – IV квартал 2026 г.) краевой бюджет уменьшит объемы финансирования на выплату завершающего капитального гранта и инвестиционного платежа: в 2026 году – на 1,02 млрд руб., в 2027-ом – на 103,6 млн руб.

Строительство онкоцентра стартовало в конце 2023 года. По данным на 2024 год, общая стоимость объекта оценивалась в 21 млрд руб. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими койками», современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Срок сдачи объекта намечен на август 2026 года, после чего начнется процедура лицензирования медицинского учреждения. Планируется, что в I квартале 2027 года центр начнет принимать первых пациентов: они будут получать лечение в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по полису ОМС. Медицинскую помощь здесь смогут также получить жители соседних регионов и зарубежных стран.