Камбоджа выдала России подозреваемого в краже оборудования для майнинга

Правоохранительные органы Камбоджи по запросу Генпрокуратуры РФ депортировали обвиняемого в мошенничестве гражданина России.

По версии следствия, житель Иркутска Роман Пичугин в 2021-2022 годах с помощью рекламы в соцсетях привлекал в свой майнинг-центр владельцев оборудования для добычи криптовалюты. Клиентам господин Пичугин демонстрировал «учредительные документы одной из действующих коммерческих организаций», которые приобрел ранее. Подозреваемый работал совместно «с неустановленными лицами», отметили в прокуратуре.

«Одному из потенциальных клиентов Пичугин предложил ... передать во временное пользование майнинговое оборудование, — сообщили в ведомстве. — Фактически свои обязательства он не исполнил, имущество стоимостью свыше 3,6 млн руб. не вернул».

В конце прошлого года подозреваемый был объявлен в международный розыск, суд заочно его арестовал. В июне 2025 года российские правоохранители направили запрос в Камбоджу в связи с задержанием господина Пичугина.

Влад Никифоров, Иркутск