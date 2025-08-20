Главе СКР доложат по делу о разрушающемся доме в поселке Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного по информации о разрушающемся частном доме в поселке Горняк в Копейском городском округе Челябинской области. О результатах следственных мероприятий отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК России Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение жительницы дома было опубликовано в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». Здание расположено на улице Расковой. По словам местной жительницы, нежилая и заброшенная часть дома, принадлежащая администрации Копейска, ветшает. В обращении сказано, что в ближайшее время есть риск обрушения несущей стены. Во второй части дома местная жительница проживает вместе с сыном и внуком. Разрушение здания вызывает у людей опасения за жилье и за свою жизнь. Жильцы обращались в администрацию Копейска, однако реакции не было, отмечено в публикации.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность).