Территорию для отдыха и туризма расширят на озере Беле в Хакасии

Администрация Ширинского района Хакасии планирует значительное расширение туристической инфраструктуры на западном берегу Малого плеса озера Беле. Это следует из постановлений правительства республики об изменении статуса земель на этой территории.

Согласно одному из документов, по инициативе райадминистрации четыре участка переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых территорий для размещения пляжа и пляжной инфраструктуры. Их общая площадь составляет 10,4 га.

Еще 10,3 га сельскохозяйственных земель переведены для строительства гостиниц и других средств размещения, а также площадок для массовых мероприятий, объектов общественного питания и др.

Озеро Беле на севере региона состоит из двух плесов, соединенных узким перешейком. Часть водоема входит в «Хакасский» заповедник. Туристический поток в Хакасию в 2024 году достиг 1,9 млн человек.

