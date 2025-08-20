Нытвенская дума приняла отставку главы муниципалитета

Депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова (на фото). Как сообщает телеграм-канал «На местах», его полномочия прекратятся с 18 сентября 2025 года.

Ринат Хаертдинов



Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен заместитель главы администрации округа по территориальному развитию Александр Попов.

Ринат Хаертдинов возглавляет Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года.