В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная монетному двору

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась выставка «Делать деньги. История Екатеринбургского монетного двора».

В 1723 году был основан город-завод Екатеринбург. Изначально в городе изготавливали медные платы. В 1736 году было получено разрешение на производство полного монетного передела (плавка меди, изготовление заготовок, оформление ребра будущей монеты, чеканка). На Урале начали чеканить общероссийскую мелкую медную монету. Монетный двор располагался на месте современного Исторического сквера. Периодически чеканка прекращалась и спустя несколько лет вновь возобновлялась. На монетах ставилась аббревиатура «Е.М.». После пожара в 1876 году Екатеринбургский монетный двор был закрыт, чеканка монет была сосредоточена в Санкт-Петербурге.

На выставке представлены коллекции монет, отчеканенных Екатеринбургским монетным двором, чертежи и схемы его производственных помещений, рассказывается о деятелях, причастных к его деятельности.

Среди участников выставочного проекта: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ), Музей истории Екатеринбурга, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Свердловский областной краеведческий музей имени Клера, Государственный архив Свердловской области (ГАСО).



«Это выставка — признание того, что медное производство является смыслообразующим для Екатеринбурга и пронизывает практически все пласты истории город. Порядка 80% медной монеты Российской империи давал Екатеринбургский монетный двор. И сейчас современные медные компании во многом насыщают город смыслами»,— отметил на открытии директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Выставка будет работать до 26 октября.

Николай Яблонский