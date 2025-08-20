SCMP: Китай впервые покажет на параде способный работать с самолетами БПЛА

В Пекине 3 сентября состоится военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. По информации South China Morning Post (SCMP), на площади Тяньаньмэнь могут впервые продемонстрировать новейший китайский ударный беспилотник FH-97.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель беспилотника FH-97

Фото: Aly Song / Reuters Модель беспилотника FH-97

Фото: Aly Song / Reuters

Издание изучило фото с репетиции парада и заметило грузовик, который вез укрытый брезентом дрон. По очертаниям аппарата SCMP сделало вывод, что это именно FH-97. Ранее китайская армия демонстрировала только концептуальный прототип этого беспилотника.

Одномоторный FH-97 считается первым беспилотником-невидимкой, способным проводить совместные операции совместно с военными самолетами, указывает издание.