Под Астраханью на и.о. главврача завели дело за ложные данные о диспансеризации

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении бывшей и.о. главного врача городской больницы ЗАТО Знаменск уголовное дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ч. 3 ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка решила повысить показатели в работе и поручала своим подчиненным вносить в региональную медицинскую информационную систему недостоверную информацию о прошедших диспансеризацию лицах. Речь идет о 118 гражданах за 2023 год.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и ФСБ. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов