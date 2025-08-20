В Татарстане с 5:07 мск действует режим беспилотной опасности, который продолжается уже более трех часов. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане три часа действует режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Татарстане три часа действует режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Это третий случай введения режима беспилотной опасности в республике за текущую неделю. В понедельник, 18 августа, режим вводился дважды: первый раз с 5:43 до 6:13, затем повторно с 7:59 до 10:09.

Режим беспилотной опасности вводится при выявлении БПЛА, движущихся в направлении республики. Информация о закрытии аэропортов или других ограничениях пока не поступала.

UPD: Режим отменили в 09:08 мск.

Анар Зейналов