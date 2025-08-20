За сутки в Уфе произошло 42 ДТП

В Уфе за минувшие сутки произошло 42 дорожно-транспортных происшествия. Все инциденты обошлись без пострадавших, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сотрудники полиции зафиксировали 348 нарушений ПДД. Наиболее частыми были случаи неправильного использования ремней безопасности (21 нарушение) и несоблюдения требований уступить дорогу пешеходам (18 случаев). Также зафиксированы 12 нарушений правил перевозки детей и 10 случаев нарушения ПДД со стороны пешеходов.

За сутки задержано семь водителей в состоянии опьянения, трое из которых отказались проходить медосвидетельствование.

Олег Вахитов