20-летнего уфимца задержали в Московской области за неявку в военкомат

Октябрьский районный суд Уфы до 18 сентября арестовал 20-летнего местного жителя, обвиняемого в подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщает пресс-служба суда в соцсетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году фигурант уголовного дела купил у неустановленного лица изготовленную на его имя поддельную справку с места учебы. Обвиняемый отнес фальшивый документ в военкомат, чтобы получить отсрочку от службы.

Получив повестку о явке в военный комиссариат, обвиняемый несколько раз не явился туда, а затем скрылся на территории Московской области, где его и задержали.

Майя Иванова