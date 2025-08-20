В Прикамье официально водителями такси работают 1,4 тыс. человек

Рынок услуг такси в регионе легален на 91%. Как рассказала руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова, такой процент водителей были трудоустроены в таксопарках либо оформились в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Борьбой за легализацию отрасли УФНС по Прикамью занялось в конце прошлого года. Тогда налоговики установили, что нелегально услуги по перевозке оказывали 3,4 тыс. водителей. Сейчас официальный статус имеют перевозчиков имеют 1,4 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на декабрь 2024 года в регионе было зарегистрировано более 6 тыс. автомобилей, которые используются в качестве такси. При этом минтранс региона за осень 2024 года выдал 3,7 тыс. разрешений на осуществление деятельности легкового такси.