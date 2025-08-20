Красноярский оперный театр подал в суд на продюсерский центр из Эстонии

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск Красноярского государственного театра оперы и балета им. Хворостовского и Красноярского фонда развития искусства им. Хворостовского к продюсерскому центру А&А Worldwide OU (Эстония). Заявители требуют обязать центр заключить трехстороннее соглашение по постановке оперы «Дон Жуан, или Наказанный распутник».

Истцы указывают, что в марте 2021 года они заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого была поставлена опера Вольфганга Моцарта с участием постановочной группы, представленной А&А Worldwide OU. Договор с продюсерским центром предусматривал заключение трехстороннего соглашения, чтобы избежать вопросов интеллектуальной собственности, а также последующей постановки произведения.

Такое решение было принято, поскольку лицензионные договоры с режиссером-постановщиком, художниками-постановщиками и художником по свету ни театром, ни фондом не заключались. Однако, следует из заявления, А&А Worldwide OU не подписал договор. Как считают истцы, это «препятствует дальнейшему показу оперы, что нарушает условия договора и соглашения о сотрудничестве».

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 2 февраля 2026 года.

Александра Стрелкова