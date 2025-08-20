В поврежденных смерчем домах в Суксунском округе зарегистрировано 182 человека

В Суксунском муниципальном округе местные власти ликвидируют последствия смерча и ураганного ветра. Как сообщает министерство территориальной безопасности по Пермскому краю, муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала ситуацию чрезвычайной.

Фото: телеграм-канал «Метеодневник»

«В поврежденных домах зарегистрировано 182 человека, все получат необходимую помощь», — говорится в сообщении минтербеза. Также были повреждены временные постройки и линии электропередач. Глава региона Дмитрий Махонин держит ситуацию на контроле.

Напомним, опасные природные явления были зафиксированы на территории Суксунского округа 18 августа. По данным метеоролога из Пермского политеха Максима Симакина, атмосферный вихрь смещался с юга Архангельской области и добрался до Пермского края. По пути он захватил контрастные воздушные массы — холодные с севера и теплые, влажные с южных краев. Интенсивное взаимодействие этих потоков вызвало резкий подъем нагретых слоев атмосферы, что привело к образованию грозовых очагов, сопровождавшихся проливными дождями, ураганными порывами и другими опасными явлениями.