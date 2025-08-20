В детсаду Димитровграда работали сотрудники, не бывавшие у психиатра

В Димитровграде Ульяновской области заведующая детским садом № 8 «Рябинушка» оштрафована на 15 тыс. руб. Основанием для этого стали нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что заведующая детсадом допустила к работе пять сотрудниц, которые не прошли обязательные медосмотры и психиатрическое освидетельствование. Эти процедуры должны были быть выполнены до того, как подчиненные приступили к своей работе.

По этому факту было возбуждено административное дело. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения были устранены.

Георгий Портнов