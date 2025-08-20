В Волжском районе Саратова хотят провести озеленение за 5,3 млн рублей
Администрация Волжского района Саратова ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории сквера Первой учительницы. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».
Провести озеленение необходимо до 15 сентября этого года. В перечне работ устройство бортовой доски для садовых дорожек и площадок, посадка цветов в клумбы, посадка деревьев и кустарников с комом земли.
Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,3 млн руб.