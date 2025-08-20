Шадринская прокуратура проверит обстоятельства остановки колеса обозрения

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил шадринскому межрайонному прокурору Василию Григорьеву проверить обстоятельства остановки аттракциона в городе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 19 августа. По данным МЧС России, из-за аварийного отключения электричества колесо обозрения обесточилось, и местные жители оказались заблокированы в кабинах на высоте 15 м. С помощью автолестницы спасатели России эвакуировали троих человек. Никто не пострадал.

Надзорному ведомству необходимо установить все обстоятельства происшествия, оценить полноту принимаемых уполномоченными органами мер по безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска