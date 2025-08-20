Птицефабрику за 1,5 млрд рублей в Хакасии начнут строить в 2025 году

В Боградском районе Республики Хакассия до конца 2025 года планируется начать строительство птицефабрики производственной мощностью 2 тыс. т мяса бройлера в год. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб., прокомментировали в пресс-службе правительства республики. Завершить реализацию проекта инвестор намерен до 2037 года.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам главы региона Валентина Коновалова, ввод нового предприятия может оказать существенное влияние на рынок, в частности, позволит заместить до четверти текущей продукции.

О строительстве птицефабрики в с. Пушное Боградского района власти Хакасии сообщали еще в 2023 году. В сентябре 2024-го инвестор завершил проектирование новой птицефабрики и приступил к решению вопросов обеспечения проекта необходимой инфраструктурой, отмечали в минэкономразвития региона.

Лолита Белова