В Перми на год закроют движение на участке улицы Монастырская

В Перми временно закроют движение транспорта на ул. Монастырской на участке от ул. 25 Октября до ул. Максима Горького. Это следует из распоряжения краевого минтранса.

Как указано в документе, ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А+325 км перегона Пермь II – Пермь I. Подрядчиком по реконструкции путепровода выступает АО «Уралмостострой».

Движение транспорта будет закрыто с 15 сентября 2025 года до 1 ноября 2026 года.

«Ограничение движения необходимо для того, чтобы произвести работы на той части путепровода, которая расположена как раз по ул. Монастырской, — рассказали в минтрансе. — Ее будут сначала разбирать, а затем обновлять.Автомобилисты смогут проезжать к Перми-1, Речному вокзалу и площади Трех столетий через улицу Максима Горького. К 15 сентября откроется поворотный участок, там будет уложен новый асфальт. Там же будут ходить и автобусные маршруты».