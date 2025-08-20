Утверждены параметры соглашения между Республикой Тыва и ТГК

Правительство Тувы одобрило соглашение о сотрудничестве с ООО «Тувинская горнорудная компания» (ТГК). Соответствующее постановление республиканский кабмин принял 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В пределах своей компетенции и в установленном законодательством порядке оказывать содействие обществу в 2025 году по вывозу железнодорожным транспортом угольной продукции (каменного угля), производимой на территории Республики Тыва, на экспорт в восточном направлении в случае получения заявок от общества на отгрузку в объеме не более 650 тыс. т»,— говорится в документе об одном из обязательств властей региона.

В свою очередь, ТГК обязуется, помимо прочего, отгрузить населению республики в 2025 году через топливные склады до 220 тыс. т угля. Цена на каменный уголь компании для прочих потребителей в Туве не должна превышать 4,36 тыс. руб. за тонну.

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем ООО «ТГК» является ООО «Эн+ Уголь». По итогам 2024 года компания получила убыток в размере 53,2 млн руб.

Валерий Лавский