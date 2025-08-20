Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Краснокутского района предлагает 9,9 млн за реконструкцию водовода

Администрация Краснокутского района Саратовской области ищет подрядчика для реконструкции водовода. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы до 1 апреля 2026 года. Местом их проведения является территория по следующему адресу: Краснокутский район, Логиновское муниципальное образование, примерно в 2,6 тыс. м от ориентира по направлению на юг от центра с. Логиновка до села Верхний Еруслан муниципального образования города Красный Кут.

В перечне работ устройство траншеи, укладка трубы и установка фасонных частей, устройство двух колодцев, врезка трубопровода от скважин в кольцевой трубопровод села Верхний Еруслан. Также от подрядчика потребуется выполнить подключение к электрическим сетям двух скважин и провести пусконаладочные работы.

Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 4 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,9 млн руб.

Павел Фролов