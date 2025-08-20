Исиба: Япония готова предоставить Украине гарантии безопасности
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его страна готова участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. При этом, политик затруднился перечислить конкретные действия, связанные с поддержкой, отмечает Kyodo News.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба
Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters
«Мы будем играть свою роль надлежащим образом, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках наших правовых норм и возможностей»,— заявил господин Исиба.
Агентство уточняет, что Конституция Японии, допускает применение военной силы только в целях самообороны, накладывая ограничения на действия страны за рубежом. Силы самообороны Японии участвуют в миротворческих миссиях и борьбе с пиратством в других странах.
Ранее стало известно, что о планах разместить свои войска на Украине после завершения боевых действий заявили Франция, Британия и Германия. Это должно стать частью гарантий безопасности Украины, которые обсуждались 18 августа во время встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа, лидеров стран Европы и президента Украины.