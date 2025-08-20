Более тысячи кандидатов зарегистрированы на выборах в Алтайском крае

В Алтайском крае завершилась процедура регистрации кандидатов на муниципальных выборах. По данным избирательной комиссии региона, в общей сложности зарегистрированы 1,1 тыс. кандидатов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно подсчетам избиркома, 44% кандидатов были выдвинуты «Единой Россией». Доля ЛДПР составляет 25%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 20%. Кроме того, в выборах примут участие КПРФ (4%), «Новые люди» и «Коммунисты России» (по 1%). 6% кандидатов являются самовыдвиженцами.

14 сентября 2025 года в Алтайском крае завершится 101 кампания по выборам в органы местного самоуправления. В частности, будут избраны первые созывы окружных советов в Зональном, Ключевском, Кулундинском и ряде других муниципальных округов.

Валерий Лавский