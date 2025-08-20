В Астрахани в ДТП пострадали два подростка, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Кировского района Астрахани взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла накануне, 19 августа, на пл. Ленина в Астрахани. Там водитель иномарки «Форд Фокус» врезался в мотоцикл, которым управлял подросток 2011 года рождения.

В ДТП получили травмы водитель мотоцикла и его пассажир — подросток 2010 года рождения. Их увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов