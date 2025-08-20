Суд признал законной сделку между внуком экс-губернатора Прикамья и бизнесменом

Финансовый управляющий Михаила Арзуманова, внука губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, не смог оспорить сделку должника с Артемом Болдыревым — инвестором Пермского свинокомплекса. Как следует из материалов дела, управляющий оспаривал законность перечисления 250 тыс. руб., которые господин Арзуманов перевел господину Болдыреву 3 июля 2023 года. Также он просил обязать последнего вернуть указанную сумму в конкурсную массу.

Михаил Арзуманов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ



Заявитель указывал, что на момент перечисления средств Михаил Арзуманов имел признаки неплатежеспособности и фактически оказал предпочтение одному из кредиторов в ущерб интересам других. Об этом факте мог бы при должной степени осмотрительности узнать и бизнесмен, поскольку информация о долгах внука экс-губернатора была размещена на сайте Свердловского райсуда. Управляющий сообщил также, что в феврале 2022 года Артем Болдырев перевел на карту должника аналогичную сумму. По его мнению, фактически это был заем. Аналогичный перевод господин Болдырев совершил и в 2022 году, эти деньги также были возвращены ответчику.

Артем Болдырев с такими доводами не согласился и сообщил суду, что Михаил Арзуманов перевел ему деньги ошибочно. Выдачи займа господину Арзуманову в 2022 году и его возврат он не отрицал. При этом ни о какой задолженности последнего перед третьими лицами господин Болдырев не знал.

В итоге суд установил: доказательств того, что господин Болдырев является заинтересованным к должнику лицом, а также что тот знал о задолженности господина Арзуманова, не представлено. К тому же информация о судебных актах о взыскании средств сама по себе не подтверждает признаки неплатежеспособности. Кроме того, ошибочно перечисленные 250 тыс. руб. не принадлежали должнику, поэтому уменьшения конкурсной массы не произошло.

Напомним, бывший депутат краевого заксобрания Михаил Арзуманов был признан банкротом 23 мая прошлого года, в его отношении была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.