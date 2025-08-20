Поставки редкоземельных магнитов в США из Китая достигли полугодового максимума

По итогам июля объем поставок редкоземельных магнитов из Китая в США выросли на 76% по сравнению с июнем и составили 619 тонн. Для сравнения, в мае в США было поставлено лишь 46 тонн редкоземельных магнитов, сообщает Bloomberg, уточняя, что на тот момент действовали экспортные ограничения, введенные Китаем на поставку в США и другие западные страны редкоземельных металлов и изделий из них.

«Редкоземельные магниты используются повсюду: от автомобилей до посудомоечных машин и истребителей. Они оказались самым мощным оружием Пекина в торговом противостоянии. После переговоров в Женеве и Лондоне этим летом китайские переговорщики пообещали нормализовать торговые потоки», - напоминает агентство.

Как сообщалось ранее, ограничения Китая привели к задержкам в производственном сегменте западного ВПК и росту цен на сырье. Некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, продавались в пять и более раз дороже, чем обычно. На Китай приходится около 90% мировых поставок редкоземельных металлов.

Влад Никифоров, Иркутск