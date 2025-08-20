Двух членов красноярской банды Ярослава Малиновского осудят за избиение прохожих

В суд Красноярска направлено уголовное дело в отношении двух членов банды бизнесмена Ярослава Малиновского. Им вменяют в вину хулиганские действия, совершенные организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 2 февраля 2023 года не менее 14 членов банды напали на двух мужчин вблизи фитнес-центра на ул. 8 Марта. Злоумышленники наносили пострадавшим удары руками и ногами, а также «предметами, используемыми в качестве оружия».

Один из фигурантов дела скрывался от следствия в Таиланде. В марте 2025 года его экстрадировали в Россию. На данный момент он находится под арестом.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2024 года один из участников нападения был задержан на съемной квартире в Кемерове. Вместе с ним также проживал еще один участник банды, которого разыскивали за кражу.

Ярослав Малиновский находится в международном розыске как организатор преступного сообщества. В отношении него расследуется пять уголовных дел, в том числе о вымогательстве.

Александра Стрелкова