В Кузбассе адвокат и его мать предстанут перед судом за мошенничество

В Кемерове будут судить адвоката и его мать по делу о мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). Оба признали вину и возместили страховой компании ущерб, рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета России.

По сообщению прокуратуры региона, в ноябре 2024 года адвокат управлял автомобилем Lexus , однако его имя не было вписано в полис ОСАГО. На улице Юрия Смирнова областного центра он столкнулся с Volkswagen Polo. Осознавая, что обязанность по возмещению ущерба будет возложена на него, юрист договорился со своей матерью, чтобы она предоставила в ГИБДД и страховую компанию ложные сведения об обстоятельствах аварии.

Юрист и его мать подготовили извещение о ДТП, согласно которому за рулем Lexus находился не адвокат, а его мать. На основании этих бумаг СК «Югория» выплатила собственнику Volkswagen Polo страховку в размере 42 тыс. руб.

Илья Николаев