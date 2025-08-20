Во всех аэропортах России сняли ограничения на полеты

Аэропорты Саратова, Самары, Тамбова и Нижнего Новгорода возобновили работу, сообщили в Росавиации. Ранее воздушные гавани ввели ограничения на прием и выпуск авиарейсов в связи с риском атаки БПЛА на регионы.

Ограничения продлились около четырех часов. В ночь на 20 августа идентичные меры также вводились в аэропорту Волгограда.

По данным Минобороны: с 21:00 19 августа по 00:00 мск силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника. Больше всего — над Курской и Брянской областями — 8 и 7 дронов соответственно.