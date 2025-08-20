Моди и Ван И обсудили сотрудничество Индии и Китая

В Нью-Дели состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится в стране с трехдневной рабочей поездкой. Стороны обсудили вопросы приграничного сотрудничества и предстоящий визит Наренды Моди в Китай, сообщает агентство «Синьхуа».

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters

Индийский премьер отметил, что Индия и Китай являются партнерами, а не соперниками, «сталкиваются с общей задачей по достижению ускоренного развития и должны наращивать обмены, улучшать взаимопонимание и расширять сотрудничество». По его словам, две страны также должны «надлежащим образом управлять пограничными вопросами и урегулировать их, чтобы разногласия не перерастали в споры».

Нарендра Моди в ходе встречи также сообщил, что «с нетерпением ожидает своего визита в Китай» для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине (пройдет с 31 августа по 1 сентября — «Ъ»).

В свою очередь глава МИД Китая назвал свою рабочую поездку в Индию «подготовкой к контактам высокого уровня между двумя странами». Ван И отметил, что в пограничных вопросах стороны достигли «нового консенсуса относительно надлежащего подхода к чувствительным аспектам и начала переговоров о демаркации участков территории, где имеются необходимые условия».

Ранее на встрече Ван И с главой МИДа Индии Субраманьямом Джайшанкаром стороны заявили о возобновлении диалога «на всех уровнях» по вопросам «поддержания мира и спокойствия в приграничных районах».

Влад Никифоров, Иркутск