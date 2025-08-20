Барнаульский «Темп» прошел в третий раунд футбольного Кубка России

Барнаульский клуб из российской Третьей лиги «Темп» впервые в своей истории прошел в третий раунд розыгрыша Кубка России по футболу. На выезде он одержал победу над омским «Иртышом», который выступает в группе «Серебро» Второй лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти барнаульцы были точнее — 4:2. Два удара омских игроков пришлись в перекладину. Как писал «Ъ-Сибирь», в первом раунде «Темп» одолел «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила (Свердловская область). Тогда дело тоже дошло до серии одиннадцатиметровых ударов.

В третьем раунде Кубка России «Темп» может встретиться со своими земляками из «Динамо-Барнаул». Это произойдет в том случае, если динамовцы 20 августа обыграют в Орехово-Зуеве (Московская область) местный клуб «Знамя Труда».

Валерий Лавский