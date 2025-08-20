Прокурор разрешила не наказывать за ношение дробовиков в Вашингтоне

Генеральный прокурор округа Колумбия в США Жанин Пирро дала указание «не предъявлять обвинения в совершении тяжких преступлений лицам, имеющим при себе винтовки или ружья» в Вашингтоне. При этом обвинения не могут зависеть «от убедительности доказательств», сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на письмо госпожи Пирро, разосланное другим прокурорам округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор округа Колумбия в США Жанин Пирро

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Генеральный прокурор округа Колумбия в США Жанин Пирро

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

В публикации уточняется, что нововведение связано с инициативой Министерства юстиции США, поскольку всеобщий запрет округа Колумбия на ношение ружей и винтовок «является явным нарушением постановлений Верховного суда». При этом в силе остается запрет на хранение короткоствольного оружия, на долю которого приходится «большая часть преступлений, связанных с огнестрельным оружием, в округе».

Как сообщалось ранее, в ночь на 18 августа в Вашингтоне было арестовано 68 человек, подозреваемых в наркоторговле, убийствах и других преступлениях, у них изъято 15 единиц огнестрельного оружия. 12 августа президент США Дональд Трамп объявил о переводе полиции Вашингтона (округ Колумбия) в федеральное подчинение и вводе 800 бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью. Такие меры были преподнесены общественности в качестве «исторического шага по спасению столицы».

Влад Никифоров, Иркутск