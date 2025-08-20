Прокурор разрешила не наказывать за ношение дробовиков в Вашингтоне
Генеральный прокурор округа Колумбия в США Жанин Пирро дала указание «не предъявлять обвинения в совершении тяжких преступлений лицам, имеющим при себе винтовки или ружья» в Вашингтоне. При этом обвинения не могут зависеть «от убедительности доказательств», сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на письмо госпожи Пирро, разосланное другим прокурорам округа.
Генеральный прокурор округа Колумбия в США Жанин Пирро
Фото: Annabelle Gordon / Reuters
В публикации уточняется, что нововведение связано с инициативой Министерства юстиции США, поскольку всеобщий запрет округа Колумбия на ношение ружей и винтовок «является явным нарушением постановлений Верховного суда». При этом в силе остается запрет на хранение короткоствольного оружия, на долю которого приходится «большая часть преступлений, связанных с огнестрельным оружием, в округе».
Как сообщалось ранее, в ночь на 18 августа в Вашингтоне было арестовано 68 человек, подозреваемых в наркоторговле, убийствах и других преступлениях, у них изъято 15 единиц огнестрельного оружия. 12 августа президент США Дональд Трамп объявил о переводе полиции Вашингтона (округ Колумбия) в федеральное подчинение и вводе 800 бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью. Такие меры были преподнесены общественности в качестве «исторического шага по спасению столицы».