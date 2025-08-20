Правительство одобрило отсрочку по долгам для жителей приграничных регионов

Правительство поддержало законопроект, предоставляющий отсрочку по долгам жителям регионов, где введено военное положение или режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, инициатива также прошла Комиссию по законопроектной деятельности.

Согласно проекту, судебные приставы получат право приостанавливать исполнительное производство — процедуру взыскания долгов через арест счетов и имущества — на время действия в регионе военного положения или КТО. Это касается долгов по кредитам, однако вводится ряд важных исключений, защищающих права третьих лиц.

Отсрочка не будет распространяться на обязательства по алиментам, выплатам за причинение вреда здоровью или жизни, в том числе в случае потери кормильца, а также на долги, связанные с коррупционными преступлениями.

Таким образом, инициатива направлена на защиту должников, оказавшихся в экстремальных условиях, при сохранении социально значимых выплат.

Военное положение в настоящее время действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Режим КТО введен в Брянской, Курской и Белгородской областях.