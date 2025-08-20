Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину заявил об оптимистичном настрое на урегулирование конфликта на Украине.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вместе с тем, он отметил, что разрешение кризиса оказалось сложнее, чем он предполагал изначально.

Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели саммит на Аляске 15 августа. Это была первая личная встреча президентов с 2019 года. Главным вопросом саммита стало урегулирование конфликта на Украине. С президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп встретился в Белом доме 18 августа. После переговоров тет-а-тет президенты встретились с европейскими лидерами. По словам американского президента, следующий этап переговоров — встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.