США продают оружие для Украины с 10-процентной наценкой

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты продают странам Европы оружие, которое затем передается Украине, с наценкой в 10%. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

По словам господина Бессента, Дональд Трамп очень «бдителен» в этом вопросе. Он предположил, что 10-процентная наценка может покрыть расходы американских налогоплательщиков на возможное воздушное прикрытие, которое военные США могут обеспечивать для европейских стран на Украине.

О поставках оружия Украине США и страны Европы договорились в июле. По словам Дональда Трампа, расходы легли на Европу. Координацией поставок занимаются НАТО и постпред США при альянсе.