Число закрытых аэропортов выросло до четырех

Аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова ввели временные ограничения на полеты, сообщили в Росавиации. Идентичные меры действуют в Самаре и Саратове. Ранее закрытый аэропорт Волгограда вернулся к прежнему режиму работы.

Подобные меры вводят при риске атаки БПЛА на российские регионы. По данным Минобороны: с 21:00 19 августа по 00:00 мск силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника. Больше всего — над Курской (8) и Брянской (7) областями. Об отражении атаки БПЛА в ночь на 20 августа также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.