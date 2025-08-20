Трамп: мир больше не находится на грани Третьей мировой войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир больше не приближается к Третьей мировой войне. В марте он сказал, что конфликт на Украине может легко перерасти в мировую войну.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться»,— сказал президент США в интервью радиоведущему Марку Левину.
Ранее, по его словам, мир был на грани третьей мировой войны, и в случае ее начала это была бы «война, не сравнимая ни с одной другой, из-за ядерного оружия и других видов вооружений, о которых лучше даже не знать».