Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп не уйдет в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере в штат Нью-Джерси из-за переговоров по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт

Фото: Al Drago / Reuters

«Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи»,— сказала она.

Ранее госпожа Левитт заявляла, что идет поиск мест для проведения саммита Россия–Украина. Агентство Reuters сообщало, что таким местом может стать Будапешт. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве.